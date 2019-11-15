Семьи с детьми запретят отключать от услуг ЖКХ

В рамках заседания общественного совета с участием уполномоченного по правам детей Анны Кузнецовой обсуждался вопрос отключения должников от жилищно-коммунальных услуг. Так, рассматривался вопрос отключения электроэнергии и газа.

Замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев заявил, что должны быть приняты меры, согласно которым семьи с детьми не будут отключены от света газа даже при наличии задолженности.

Он аргументировал данное предложением тем, что люди в такой ситуации начнут разжигать костры.

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