"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов осознанно настаивает на своем расстреле за убийство возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

"Для себя хочет расстрела. До сих пор на этом осознанно настаивает", — цитирует издание слова Почуева.

Как рассказал адвокат, защита всерьез опасается того, что Соколов может "потерять рассудок". Он активно сотрудничает со следствием, несмотря на "полуживое" состояние. "Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы", — утверждает защитник.

Почуев также добавил, что Соколов еще не знает о своем увольнении из СПбГУ. "Пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — сообщил адвокат.

Проявляют заботу о бывшем преподавателе и его коллеги по военно-историческому обществу. Как стало известно вчера, именно они "скинулись" на адвоката. У обвиняемого необходимых средств, якобы, нет.

В понедельник, 18 ноября, Соколова должны перевести в СИЗО "Кресты". На следующей же неделе ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам которой, по словам адвоката, будет зависеть работа с версией об убийстве в состоянии аффекта.

Напомним, что суд отправил Олега Соколова под стражу до 8 января по обвинению в жестоком убийстве 24-летней Ещенко, расчлененное тело которой нашли в квартире историка. В его рюкзаке были отпиленные руки. Соколов вину признал.