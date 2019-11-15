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Источник Правда.Ру

Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн

Общество

 Жительница села Санниково Алтайского края Татьяна Кадукина, умолявшая о помощи премьер-министра Медведева, считает выделенные на решение проблемы с водоснабжением 25 миллионов лишними.

"Мне сообщили о решении выделения 25 млн рублей на модернизацию котельной. Я не верю, что проблема решится при таком предложенном мне варианте. Я буду против, однозначно не дам согласия — это колоссальные деньги, которые уйдут впустую и нашу проблему не решат", — цитирует Кадукину "Интерфакс".

По словам пенсионерки, их округу уже обещали бесперебойную подачу горячей воды, однако с окончанием сезона котельную закрывали.

"Нам выгоднее поставить модульные котельные в наши дома, это менее затратно — всего 12 миллионов рублей, а остальные деньги потратить на другие нужды. Деньги нужно тратить разумно!", — уверена Кадукина.

Половина жителей проблемных домов благодарны ей, другая часть считает, что ситуации может стать ещё хуже.

Напомним, что власти Алтайского края занялись проблемой горячего водоснабжения лишь после того, как пенсионерка Татьяна Кадукина бросилась в ноги Дмитрию Медведеву с просьбой о помощи во время его рабочей поездки на Алтай.

Кстати, сама женщина говорит сейчас, что на колени перед премьером она упала случайно. Якобы, ей "помогли встать в правильную позу силовики", то есть охранники Медведева, которые стояли рядом с сотрудниками местной администрации".

"Получилось так, что я пробегала вперёд, и подножку поставили", — сказала она.

Фото: facebook.com

 

Темы помощь пенсионерка выделили деньги татьяна кадукина дмитрий медведев горячее водоснабжение
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