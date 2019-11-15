Сегодня в Забайкалье траур: накануне в двух ДТП погибли 11 человек

Власти Забайкальского края объявили 15 ноября траурным днем после гибели 11 человек в двух ДТП в Агинском бурятском округе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования семьям погибших в двух крупных авариях в Агинском бурятском округе. 15 ноября объявлено в регионе днём траура", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения региона, в двух дорожно-транспортных происшествиях в Агинском бурятском округе за последние сутки погибли 11 человек, еще пятеро с травмами находятся в больнице.

Им оказывают помощь главный хирург края Сергей Мясников, заместитель министра здравоохранения региона Юлия Зверочкина, бригада специалистов краевого центра медицины катастроф. Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам в больницу направлен психолог.

Как сообщала Правда. ру, в четверг утром на федеральной автодороге Чита-Забайкальск в 60 км от поселка Агинское водитель микроавтобуса столкнулся со стоящей грузовой автомашиной Shacman. От удара микроавтобус вынесло на полосу встречного движения, где в этот момент проезжал ЗИЛ-130. На месте погибли шесть человек, трое получили травмы. Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.

Еще одно ДТП произошло 13 ноября около 23:00 по местному времени на трассе Агинск-Дульдурга, в километре от поселка Агинское. По предварительным данным, 47-летний водитель джипа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли водитель легковушки и три пассажира. Еще три человека пострадали.