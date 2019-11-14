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Источник Правда.Ру

Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя

Общество

При помощи размещенных в Сети баз данных можно найти практически любую информацию о финансовом положении и собственности человека. Особый интерес представляют люди, наделенные властью, ведь к ним приковано пристальное внимание со стороны общественности.

Так сотрудники Фонда борьбы с коррупцией делают свои громкие расследования. Они изымают нужную информацию из баз данных и сервисов для проверки контрагентов, обобщают ее и предают огласке. "Героями" расследований ФБК становятся силовики, чиновники и близкие к власти предприниматели.

Однако и некоторые разоблачители, и ревнители общественной нравственности не кристально честны и живут на одну зарплату. Мы расскажем вам о представителе КПРФ в Мосгордуме Екатерине Енгалычевой. Она громче всех кричит о своей безупречной репутации и ратует за то, что территорию Москвы нужно уберечь от застройки. К слову, в парламент столицы она прошла благодаря проекту ФБК "Умное голосование".

Но так ли чиста на руку Екатерина Енгалычева, как она везде говорит. Некоторое время назад парламентарий заявила, что готовится кампания с целью очернить ее репутацию. Дискредитация якобы связана с ее принципиальной позицией по отстаиванию прав москвичей.

Впрочем, информация о некоторых сторонах жизни Екатерины Енгалычевой действительно стала появляться в некоторых СМИ. Авторы Telegram-канала "Архитектура власти" рассказали, что депутат сожительствовала с предпринимателем Сергеем Скуратовым. А после его смерти попыталась взять под контроль его турфирму.

Информагентство RuNews24 пишет, что расходы Екатерины Енгалычевой значительно превышают задекларированные доходы. Помимо этого, она замечена в совершении сомнительных финансовых операций. Женщина то меняет рубли на доллары, то обналичивает крупные суммы, то оформляет куплю-продажу объектов недвижимости.

Журналистка Леся Рябцева сообщила в своем Telegram-канале, что в 2017 году политик пренебрегла правами своей сотрудницы на получение декретного пособия. За это ее привлекли к административной ответственности. Однако коммунистка за два года так и не соизволила выплатить штраф.

Учитывая общественную значимость работы парламентария, интересует степень достоверности изложенной информации. Так, на портале Мосгорсуда имеется информация о рассмотрении иска Екатерины Енгалычевой к родителям и дочке Сергея Скуратова. Она попыталась завладеть частью имущества умершего гражданского супруга, "подвинув" законных наследников.

Истец отмечала, что несколько квартир и автомобиль были куплены Сергеем Скуратовым и на ее деньги. Еще она намеревалась стать соучредителем его ООО "Туристическая компания "Страна Туризма"".

После того, как суд отказал Екатерине Енгалычевой в удовлетворении исковых требований, она решила пойти другим путем. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Сергей Скуратов был соучредителем и генеральным директором ООО "Туристическая компания "Страна Туризма"". Фирма могла "покатать" всех желающих на военной технике. В 2016 году руководителем предприятия стала некая Юлия Афросина.

В это же время Екатерина Енгалычева учреждает ООО ТК "Страна космического туризма". Компания оказывает схожие услуги. При этом гендиректором значится та самая Юлия Афросина, руководившая раньше фирмой покойного Сергея Скуратова. Это можно расценить как попытку депутата перетянуть на себя чужой бизнес.

Мы разобрались и по поводу данных о невыплате декретного пособия сотруднице и штрафе за это. ФССП сообщает, что в 2017 году Екатерина Енгалычева была привлечена к административной ответственности и оштрафована на шесть тысяч рублей. За два года нарушительница штраф так и не заплатила.

Темы депутат расследование фбк екатерина енгалычева
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