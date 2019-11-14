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Источник Правда.Ру

В СПбГУ создали центр по исследованию домашнего насилия

Общество

В СПбГУ объявили о создании центра по изучению домашнего насилия после того, как доцент Олег Соколов убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

Научный центр возглавил профессор кафедры уголовного права Владислав Щепельков. Центр СПбГУ - первый в России подобный проект.

Напомним, что доцента СПбГУ Олега Соколова задержали в субботу, 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак, в котором лежали отрезанные женские руки.

Позднее преподаватель признался в убийстве своей студентки, с которой его связывали личные отношения.

Соколов арестован до 8 января.

В прошлом году в интернете появилось видео, на кадрах которого во время лекции Соколова по его знаку избили двух студентов, которые задали ему провакационный вопрос.

В 2008 году сообщалось, что в полицию Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась студентка с заявлением, в котором говорилось, ее избил Соколов.

Тогда дело так и не дошло до суда.

Фото: twitter.com

Темы суд спбгу доцент соколов убийство петербург аспирантка домашнее насилие
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