Адвокат Соколова подал жалобу на арест своего подзащитного

Адвокат Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, Александр Почуев подал жалобу на арест своего подзащитного. Постановление об аресте Соколова было принято Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга 8 ноября.

Ранее доцента СПбГУ Олега Соколова доставили в больницу с переохлаждением из-за долгого пребывания в реке Мойке. Профессор намеренно прыгнул в холодную воду, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Когда Соколова доставили в больницу полиция обнаружила пакет и провела обыск в его квартире, где были найдены останки 24-летней Анастасии Ещенко.

Позже профессор оформил явку с повинной и полностью признал вину в убийстве. Он сообщил, что выстрелил в девушку, находясь в состоянии аффекта.