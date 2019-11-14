Министр культуры сравнил Олега Соколова с "Джокером"

Глава минкульта в ответ на вопрос о ситуации с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым сравнил его с кинохитом Тодда Филлипса "Джокер", передаёт "Интерфакс".

"Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" — спросил Владимир Мединский в ходе лекции 14 ноября. Напомним, ранее на вопросы о популярном фильме министр культуры отвечал, что на поддержку его ведомства у ленты по комиксам DC не было бы ни единого шанса. Однако причин запрещать его Мединский тоже не увидел.

В этот четверг глава российского Минкульта пристыдил средства массовой информации за то, что они освещают историю с убийством аспирантки Соколова, вместо того, чтоб затрагивать вопросы культуры. Мединский назвал ситуацию с доцентом-убийцей "галиматьёй и белибердой".

Напомним, один из крупнейших специалистов по военной истории Франции Олег Соколов уже признал вину в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.