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Источник Правда.Ру

В Госдуме приняли закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Общество

Государственная дума РФ в четверг приняла закон, согласно которому в Семейном кодексе России будет закреплено преимущественное право детей на зачисление в детские сады и школы, в которых учатся их братья и сестры. Авторы законопроекта утверждают, что цель данного нововведения в развитии государственной поддержки семей с детьми.

Данный законопроект был внесен главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой, вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой и первым заместителем председателя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. Закон был одобрен в первом чтении еще в июле 2019 года, во втором чтении его приняли в Госдуме.

Авторы данного инициативы пояснили, что этот закон поможет укрепить семьи и институт многодетности. Кроме того, он позволит реализовать право детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ранее зачисление детей в одну школу или детский сад могло быть затруднено, например, если дети были прописаны по разным адресам.

Также Володин добавил, что до этого эту проблему безуспешно пытались решить на региональном уровне, в связи с этим возникла необходимость ввести единый порядок для всех учебных заведений России.

Фото: twitter.com

 

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