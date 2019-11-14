Роструд рассказал об активизации мошенников под видом инспекторов

В Роструде сообщили, что отмечают всплеск активности мошенников под видом инспекторов. Подобные случаи были зафиксированы в 24 российских регионах. Наиболее распространенный вид мошенничества - телефонный. Лжеинспектор звонит в компанию и сообщает, что в отношении организации планируется внеплановая проверка.

Затем злоумышленник предлагает собственные услуги, чтобы "минимизировать негативные последствия любых проверок гострудинспекции". Также мошенники предлагают организациями приобрести различную литературу, которая поможет им "пройти проверку".

В ведомстве отмечают, что всю информацию подобного рода можно бесплатно получить на официальном сайте Роструда. Более того, ведомство не оказывает никаких платных услуг. Недавно был запущен сервис "Трудовой инспектор", который позволяет задать любой вопрос уполномоченному лицу, и получить квалифицированный ответ в течение трех рабочих дней.