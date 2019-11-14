Российские чиновники смогут получать вторую пенсию

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что государственных служащих попробуют убедить вступить в гарантированный пенсионный план. Гарантированный пенсионный план - это новая система добровольных пенсионных накоплений, которую разработал Минфин совместно с Банком России.

Гарантированный пенсионный план позволяет гражданам создать свою негосударственную пенсию при поддержке государства, а также с возможностью софинансирования работодателем. "Известия" сообщили, что 11 ноября прошла закрытая встреча замглавы Минфина Алексея Моисеева с экспертами по вопросу ГПП, на которой чиновник заявил, что вопрос "убеждения" госслужащих вступать в гарантированный пенсионный план "будет обсуждаться".

По мнению Александра Сафонова из Финансового университета при правительстве, ГПП не будет интересна государственным служащим, поскольку их зарплаты в регионах не такие уж высокие. Поэтому, отмечает Сафонов, эффект от гарантированного пенсионного плана будет незаметным.