Глава района Псковской области обматерил сотрудников ГИБДД

Глава Печорского района Псковской области продемонстрировал полицейским, кто тут главный.

Сотрудники ГИБДД остановили машину чиновнику. Они решили, что за рулем пьяный водитель.

Дмитрия Сопотова это разозлило, он выругался матом в адрес сотрудников ГИБДД и обозвал их "шестерками". Сопотов заявил, что его водитель вместе с ним выпил "четыре стопки виски" по уважительной причине - район выиграл в грантовом конкурсе.

Но на сотрудников полиции это не произвело никакого впечатления.

Они составили административный протокол. Поведением Сопотова заинтересовались представители правоохранительных органов. Губернатор Псковской области дал поручение провести служебную проверку депутата.

По словам самого Дмитрия Сопотова, он допустил "сиюминтную импульсивную реакцию". Водителя депутата оправдали, он не был пьяным. Но самому Сопотову придется отвечать за оскорбление стражей порядка.

Фото: twitter.com