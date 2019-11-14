Мигранты претендуют на более высокую зарплату, чем россияне

Специалисты сервиса по поиску работы Worki пришли к выводу, что зарплатные ожидания трудовых мигрантов на линейных позициях (например, по таким профессиям, кассир, грузчик или водитель) стали выше, чем у граждан РФ.

В среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем мигранты на 6%.

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях граждан РФ и мигрантов прослеживается в тех сферах, где необходимо общение с клиентами (разница составляет 2-4%).

Самая большая разница - среди водителей: 14%. Россияне готовы работать водителями в среднем за 47 000 рублей в месяц, а мигранты на 54 500 рублей в месяц.

Любопытно, что если рассматривать ситуацию в разных городах, то в столице разрыв в зарплатных ожиданиях россиян и гастарбайтеров самый низкий - 1,6%. В Санкт-Петербурге это показатель составляет 3,2%. В таких городах, как Екатеринбург, Ростове-на-Дону, Краснодар, Новосибирск - от 4 до 7%.

Фото: twitter.com