Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и "Аэрофлотом"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота. Ранее авиакомпания аннулировала мили хозяину толстого кота, который подменил его на взвешивании.

Хозяин кота пояснил свой поступок тем, что не хотел сдавать своего питомца в гараж. Он получил посадочный талон для питомца, использовав другого кота. За это "Аэрофлот" исключил Галина из программы лояльности, а также аннулировал все его накопленные мили.