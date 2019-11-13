Задержанный профессор Соколов выступил против обжалования ареста

Историк Олег Соколов, обвиняющийся в убийстве аспирантки СПбГУ, не поддержал обжалование решения Октябрьского районного суда о его аресте. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев. По его словам, профессор не поддержал обжалование приговора даже несмотря на то, что у защиты не было времени предоставить доказательства, опровергающие доводы обвинения.

Защита Соколова не подала заявление в суд на обжалование его ареста, - сообщил Почуев.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Олега Соколова, который признал вину в убийстве Анастасии Ещенко. Профессор рассказал, что совершил убийство в состоянии аффекта, а затем пытался избавиться от тела и был госпитализирован.