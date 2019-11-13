Доцента СПбГУ Соколова обвиняли в гибели ещё одного человека

Оказалось, что доцент СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве аспирантки, ранее уже обвинялся в убийстве человека. Об этом рассказала Ирина Федорова. По её словам, это произошло в 1980-х годах, когда Соколов только вступил в Военно-исторический петровский клуб.

На одном из мероприятий клуба доцент попросил доверить ему управление судном. Но историк не справился с задачами капитана и корабль пошёл ко дну. Вместе с кораблем утонул и один член экипажа, в этом обвинили Соколова. Федорова утверждает, что профессор СПбГУ не слушал рекомендации других людей, поэтому вся вина за крушение судна лежит именно на нём.