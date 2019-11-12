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Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"

Общество print

Как сообщил Pravda. ru осведомленный источник, близкий к ФАС, горный курорт "Роза Хутор" вчера официально обратился в антимонопольное ведомство с просьбой возбудить дело по признакам нарушения НАО "Красная поляна" законодательства о рекламе.

Согласно имеющемуся в распоряжении редакции тексту обращения в ФАС, "Роза Хутор" обвиняет курорт НАО "Красная Поляна" в недобросовестной конкуренции и нарушении законодательства о рекламе (в частности, пунктов 3, 4, 20 части 3 статьи 5 Закона "О рекламе"). С октября 2019 года НАО "Красная поляна" размещает в СМИ рекламу, "адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к услугам бронирования отелей и ски-пассов на территории курорта Красная Поляна". По мнению "Розы Хутор", "приведенная реклама является ненадлежащей, так как содержит информацию, которая в силу особенностей употребления словосочетаний "Красная Поляна" и "Курорт Красная Поляна" вводит потребителей в заблуждение.

Термин "Красная Поляна" уже многие годы используется для обозначения территории горного кластера, на которой работают не один, а три курорта: "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная поляна" (бывший "Горки Город"). Таким образом, принадлежащий НАО "Красная поляна" одноименный курорт (отели, подъемники, объекты инфраструктуры) не единственный на территории Красной Поляны, а НАО "Красная Поляна" также не является организацией, объединяющей все горные курорты Красной Поляны.

Понятие "курорт Красная Поляна" приобрело известность еще в советское время, горнолыжный отдых начал развиваться здесь несколько десятилетий назад. "Курорт Красная Поляна" как словосочетание вошло во всеобщее употребление и стало для жителей РФ синонимом отдыха в горах Сочи задолго до возникновения НАО "Красная Поляна" и строительства горнолыжных курортов. В середине 2000-х годов в связи со строительством инфраструктуры для Зимних Олимпийских игр 2014 вышеназванная курортная зона получила активное развитие.

Следовательно, по мнению "Роза Хутор", ни у одного из курортов, предоставляющих отдыхающим услуги горнолыжного курорта, нет права обозначать себя как "Курорт Красная Поляна", так как данное понятие намного шире.

В своем обращении в ФАС заявитель просит Федеральную антимонопольную службу возбудить дело по признакам нарушения НАО "Красная поляна" законодательства Российской Федерации о рекламе, а конкретно признать рекламные материалы НАО "Красная поляна", содержащие словосочетания "Единая служба бронирования", "Красная поляна — это мы", недостоверными, выдать НАО "Красная Поляна" предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, демонтировать все рекламные конструкции, содержащие недостоверную информацию, удалить с сайта krasnayapolyanaresort. ru и из сети Интернет как словосочетания "Красная поляна — это мы", "Единая служба бронирования", так и рекламу, содержащую эти словосочетания.

Темы фас роза хутор красная поляна нарушения законодательства
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