Ушел из жизни ветеран, оставивший легендарную надпись на Рейхстаге

В украинском городе Славянск умер 94-летний ветеран Великой отечественной войны Семен Усачев.

Усачев известен тем, что 9 мая 1945 года фотограф запечатлел тот момент, когда он возле колонны Рейхстага написал дату и свою фамилию. Через 40 лет этот снимок превратился в открытку, которая вышла тиражом 1,5 млн экземпляров.

Усачев начал воевать с 1943 года. Он участвовал в боях под Таганрогом, дошел до Севастополя, не раз был в окружении, но ему удалось выжить.

Семен Усачев был ранен, но продолжал сражаться под Гомелем и смог дойти до Берлина.

В этом году, когда Семена Усачева поздравляли с праздником Победы, он рассказал, что в тот день, в 1945 году, кто-то дал ему в руку мел. Так как он был невысокого роста, то попросил водителя "студебеккера" подъехать задом к стене, затем встал на цыпочки и написал "9.5.45. Усачев".

Фото: vk.com