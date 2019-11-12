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Источник Правда.Ру

Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете

Общество print

 Вечером 11 ноября в Тюмени полицейские задержали блогера Алексея Кунгурова.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

В записи говорится, что сегодня, 12 ноября, состоится суд по обвинению Кунгурова по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в окружении Кунгурова, причиной задержания стала публикация во «ВКонтакте» и LiveJournal под названием «Допустимо ли называть русский народ говном?», сделанная в январе 2019 года.

В том посте блогер рассуждает о характерных чертах и менталитете русского народа. «Самые яркие черты типичного русского примата - тупость, трусость, агрессивность (обратная сторона трусости, проявляется к слабым), отсутствие даже зачатков самоуважения, вороватость, лицемерность, хамство, раболепие, нечистоплотность, стадность, фантастическая по масштабам инфантильность», - пишет Кунгуров. Он задается вопросом, свойственно ли подобное поведение отдельным людям или же всему народу.

Кстати, в 2016 году Кунгурова уже приговаривали к двум годам колонии за оправдание терроризма. Дело было возбуждено из-за его публикации в LiveJournal с размышлениями о военных действиях России в Сирии. Тогда правозащитный центр «Мемориал» официально признал Кунгурова политзаключенным.

 На свободу тюменский блогер вышел летом прошлого года.

 Как рассказывала Правда.ру, в России предлагается ввести ответственность за кибербуллинг. 

 Фото: vk.com

Темы суд блогер алексей кунгуров разжигание вражды
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