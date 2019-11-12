Блогер в Костромской области вызван на допрос за оскорбление чиновника

Блогер Владислав Дружков (Быковский) вызван на допрос в следственный комитет в городе Буй Костромской области. Поводом стало размещенное в одном из его сообществ в интернете видео, на котором местный житель ругал чиновников и перефразировал фамилию главы городской администрации Игоря Ральникова

Об этом сообщает сегодня портал "7Х7".

По словам Владислава Дружкова, ему предстоит отвечать на вопросы в качестве свидетеля по уголовному делу об оскорблении представителя власти (статья 319 Уголовного кодекса).

Блогер пояснил, пишет "7×7", что в видео, о котором идет речь, прислал подписчик сообщества "Мрачные поселки". На нем местный житель в грубой форме критикует результаты ремонта ливневой канализации на его улице. Автор видео сравнил чиновника Игоря Ральникова с самцом парнокопытного животного и переиначил его фамилию, добавив к ней лишнюю букву в начале слова.

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, следователи начинали доследственную проверку из-за этого видео в июне 2019 года, но тогда не нашли состава преступления. Тогда районный прокурор потребовал вернуть дело для дополнительной проверки.

"Игорь Ральников — это публичное лицо, он знал, на что идет, когда возглавил администрацию города. Он должен воспринимать критику в любой форме от своих работодателей в лице жителей города. К тому же назвать его "представителем власти" можно с натяжкой, так как он работает в сфере местного самоуправления", — цитирует слова блогера "7×7".

Закон, приравнивающий оскорбление власти в сетях к мелкому хулиганству, был принят в России в январе текущего года. И вызвал в обществе волну споров.

Фото: © YouTube