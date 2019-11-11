В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей

С данным предложением выступила школьная учительница из города Шахты в социальной сети.

Женщина считает, что на рождение детей нужно выдавать разрешение. Она сообщает, что работает в школе, ей очень тяжело, так как очень многие дети невоспитанные, у них никакого представления о культуре.

Учительница считает, что в этом виноваты родители, "такие же неучи". Далее она предлагает открывать школу для родителей, в которой будущие мамы и папы будут сдавать экзамены, чтобы получить разрешение на рождение детей.

Пользователи не согласились с таким мнением, отметив, что в этом виноваты учителя, которым нет дела до учеников, они просто работают по утвержденному плану и не занимаются детьми творчески.

Фото: twitter.com