В ТОП-10 самых пьющих стран эксперты включили и Россию

Эксперты международной организации экономического развития и сотрудничества, в состав которой входят 36 государств, составили рейтинг стран, где потребление алкоголя на душу населения оказалось наиболее высоким.

Россия, как следует из опубликованного ОЭСР доклада, в этом списке занимает 7 место. Эту позицию она поделила с Венгрией — в обоих странах жители пьют в среднем 11,1 литра алкоголя в год.

На первом месте списка оказалась Литва, где в среднем граждане пьют по 12,3 литра спиртных напитков в год.

В первой тройке еще расположились Австрия и Франция. В этих странах потребляют по 11,8 и 11,7 литра алкоголя в год соответственно. Замкнули пятерку лидеров Чехия с показателем в 11,6 литра и Люксембург (11,3 литра).

Шестое место поделили две страны: жители Латвии и Ирландии в среднем пьют 11,2 литра спиртного. Россия заняла седьмую строку рейтинга вместе с Венгрией — в обоих государствах уровень потребления алкоголя на душу населения составил 11,1 литра.

Самыми "непьющими" странами эксперты назвали Индонезию (0,3 литра), Турцию (1,4 литра), Израиль (2,6 литра), Индию (3,0 литра) и Коста-Рику (3,8 литра).

Стоит отметить, что данные, полученные в ходе этого исследования,не полностью совпадают с теми, которые ранее озвучили в ВОЗ.

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Фото: postila.ru