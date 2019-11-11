Чтобы остановить убыль населения в России, нужно изменить культурный код и пропагандировать среди молодежи культ семьи.
С таким заявлением выступил протоиерей, настоятель московского храма святого Феодора Студита Всеволод Чаплин.
"Сегодня пропагандируют культ одиночки, в интернете молодежи объясняют, что можно не тратить время на создание семьи и задумываться об этом только к 40-50 годам. Все это делает людей несчастными, заставляет их бегать, как белок в колесе, за сомнительными ценностями", — цитирует слова священника портал URA. RU.
По словам Чаплина, молодым людям необходимо "показывать иные примеры". Например, когда у людей к 25 годам есть уже трое детей. У таких семей должна быть возможность быстро получать землю и строить жилье. "Нужно изменить культурный код, чтобы молодым людям говорили, что в 17-18 лет уже нужно создавать семью, рожать детей", — подчеркнул Чаплин. По его мнению, на изменения отношения молодежи к браку и деторождению в нем может потребоваться не менее пяти лет.
Напомним, что Счетная палата опубликовала доклад, из которого следует, что убыль населения ускоряется четвертый год подряд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил негативную тенденцию Великой Отечественной войной и 90-ми. А в Минздраве заявили, что к такой ситуации приводят ценности общества потребления, когда не в тренде заводить семью и становиться родителями, а гораздо важнее получение материальных благ.
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