Священник: чтобы остановить убыль населения, рожать надо в 17-18 лет

Чтобы остановить убыль населения в России, нужно изменить культурный код и пропагандировать среди молодежи культ семьи.

С таким заявлением выступил протоиерей, настоятель московского храма святого Феодора Студита Всеволод Чаплин.

"Сегодня пропагандируют культ одиночки, в интернете молодежи объясняют, что можно не тратить время на создание семьи и задумываться об этом только к 40-50 годам. Все это делает людей несчастными, заставляет их бегать, как белок в колесе, за сомнительными ценностями", — цитирует слова священника портал URA. RU.

По словам Чаплина, молодым людям необходимо "показывать иные примеры". Например, когда у людей к 25 годам есть уже трое детей. У таких семей должна быть возможность быстро получать землю и строить жилье. "Нужно изменить культурный код, чтобы молодым людям говорили, что в 17-18 лет уже нужно создавать семью, рожать детей", — подчеркнул Чаплин. По его мнению, на изменения отношения молодежи к браку и деторождению в нем может потребоваться не менее пяти лет.

Напомним, что Счетная палата опубликовала доклад, из которого следует, что убыль населения ускоряется четвертый год подряд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил негативную тенденцию Великой Отечественной войной и 90-ми. А в Минздраве заявили, что к такой ситуации приводят ценности общества потребления, когда не в тренде заводить семью и становиться родителями, а гораздо важнее получение материальных благ.

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