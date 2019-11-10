Мать убитой аспирантки СПбГУ оказалась подполковником полиции

В Санкт-Петербург приехала мать убитой аспирантки СПбГУ. Она служит в полиции Краснодарского края с 2005 года и имеет звание подполковника МВД. Её обеспечили жильём и транспортом, а также психологом.

49-летнюю женщину встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки с сильным переохлаждением. В его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки, которые профессор, предположительно, пытался утопить в реке.

Позже правоохранители провели обыск в его квартире и обнаружили отрубленную голову и обезображенное женское тело, а также окровавленную пилу. Когда Соколов пришел в себя в больнице он сознался, что убил девушку после ссоры.