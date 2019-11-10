Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи

Чуть более половины опрошенных студентов (53%) выбрали профессионально ориентированную модель семьи. В такой семье мужчина и женщина равноправны, а также нет разделения на роли. Примечательно, что в такой модели оба партнера фокусируются на профессиональном развитии.

Такие результаты предоставил Институт социологии ФНИСЦ РАН по итогам своего исследования. 19% опрошенных молодых людей выбрали семейно ориентированную модель семьи. В такой семье партнеры также равноправны, однако фокусируются не на карьере, а на семье. Ещё 18% респондентов выбрали модель семьи с частичной занятостью матери.

Только 9% студентов поддержали консервативную модель семьи, где мужчина - добытчик, а женщина - хранительница домашнего очага. Ещё 1% студентов поддержал матриархальную модель семьи, где главным добытчиком выступает женщина.

По словам исследователей, девушки чаще выбирают профессионально ориентированную модель, в то время как молодые люди чаще указывают на консервативную.