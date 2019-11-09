Карельские депутаты опровергли призыв коллеги к расстрелу недовольных

Депутаты Олонецкого городского поселения опровергли информацию СМИ о том, что глава районной администрации республики Карелия Сергей Прокопьев призывал расстреливать недовольных граждан. Парламентарии утверждают, что сообщения СМИ основаны на ложной информации и являются фейком.

Более того, с заявлением выступила и председатель Олонецкого районного Совета ветеранов Маргарита Прохорова, чей комментарий используют СМИ в качестве "доказательств". По её словам, к ней не обращался ни один журналист.