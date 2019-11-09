Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России

Главный Дед Мороз России начал своё путешествие по России. 9 ноября он прибыл в Красноярск. По словам самого Деда Мороза, за прошлое путешествие он со своей командой преодолел более 40 тысяч километров.

В Красноярске у главного волшебника страны много планов: посетить семью Даниловых, где растут шесть замечательных ребятишек, навестить шестилетнюю Юлю, у которой проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также нанести визит ребятам из общественной организации "Особый ребенок".

В текущем году команда Деда Мороза из Великого Устюга планирует посетить 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву.

Это уже четвертое путешествие Деда Мороза по России.