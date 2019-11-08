Глава ФАС заявил, что тарифы ЖКХ в будущем будут снижены

По законам 90-х годов регионы имели право бесконтрольно повышать тарифы, но на сегодняшний день данная это исключено.

После принятия определенных федеральных законов, было выявлено около 100 случаев, когда регионы могли повышать тарифы выше установленных правительством РФ значений, заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

Он отметил, что миллионы россиян не получили платежки на оплату услуг ЖКХ с увеличенными суммами благодаря новым законам. Но Артемьев подчеркнул, что на сегодняшний день повышение тарифов ЖКХ на все же возможно, но только с разрешения правительства РФ и ФАС.

Он заявил, что, установив один раз, по принципу "инфляция минус", что утверждено российским правительством РФ, тарифы не будут повышать, в большинстве случаев они будут снижаться.

Фото: pravda.ru