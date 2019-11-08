Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава ФАС заявил, что тарифы ЖКХ в будущем будут снижены

Общество print

По законам 90-х годов регионы имели право бесконтрольно повышать тарифы, но на сегодняшний день данная это исключено.

После принятия определенных федеральных законов, было выявлено около 100 случаев, когда регионы могли повышать тарифы выше установленных правительством РФ значений, заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

Он отметил, что миллионы россиян не получили платежки на оплату услуг ЖКХ с увеличенными суммами благодаря новым законам. Но Артемьев подчеркнул, что на сегодняшний день повышение тарифов ЖКХ на все же возможно, но только с разрешения правительства РФ и ФАС.

Он заявил, что, установив один раз, по принципу "инфляция минус", что утверждено российским правительством РФ, тарифы не будут повышать, в большинстве случаев они будут снижаться.

Фото: pravda.ru

Темы жкх тарифы правительство дмитрий медведев
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Женщинам труднее бросить курить, чем мужчинам
Новости Украины
НАТО не до Украины - быть бы живу
Ваше здоровье
Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать
Новости Все >
Глава ФАС заявил, что тарифы ЖКХ в будущем будут снижены
«Диссернет» может уничтожить РАН
Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн
В Японии женщинам запретили носить очки на работе
В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней
Моуринью предложил "Баварии" свою кандидатуру
Москвичам напомнили о сроке уплаты налогов на имущество
"Спартак" начал сотрудничество с клубом второй Бундеслиги
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках "Барселоны"
Илон Маск рассказал о сроках создания колонии на Марсе
Последние материалы
«Диссернет» может уничтожить РАН
Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн
В Японии женщинам запретили носить очки на работе
НАТО не до Украины - быть бы живу
Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать
В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней
Болезнью Фабри чаще страдают мужчины из-за наличия одной Х-хромосомы
Ари и "Спартак": драки, деньги, рекорды
Ударим шлагбаумом по передвижению и правам человека
9 ноября: "Пивной" путч, Берлинская стена и опальный маршал
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Евросоюз
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Общество
Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова
Любовь Степушова Может ли Россия стать сверхдержавой Любовь Степушова Василий Амирджанов Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет Василий Амирджанов Соломон Соловьев Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Применимы ли мировые практики для решения конфликта в Донбассе
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Футболист Тарасов признался, что может дать "леща" женщине
Полковник ФСБ Черкалин хранил у родителей $50 млн
Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Пьяного Емельяненко заметили на улицах Москвы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ