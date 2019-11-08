Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Японии женщинам запретили носить очки на работе

Общество print

В Японии в некоторых компаниях начали вводить дресс-код, согласно которому сотрудницам запрещено носить очки. Японки пытаются бороться с дискриминацией, но власти считают, что в существующем порядке нет никакой проблемы, сообщает Blomberg.

Женщины уже запустили хештег glasses ban (запрет на очки).

Одна из женщин рассказала, что ее на бывшей работе ее руководитель говорил ей, что клиентам не нравится, когда продавцы носят очки. Другая сотрудница пожаловалась, что начальник заставлял ее носить линзы, несмотря на то инфекционное заболевание глаз, из-за чего ей приходилось "терпеть боль".

Банри Янаги, сотрудник страховой компании в Токио, считает, странным разрешать мужчинам носить очки, а женщинам - нет.

В марте японки выступали против обязательного макияжа на работе.

В июне началось движение #KuToo, направленное против обязательного ношения обуви на каблуках в офисе. Фраза KuToo сочетает в себе два японских слова: "обувь" и "боль".

Минтруд Японии заявляет, что никаких изменений в японских правилах, регулирующих дресс-код, не было. Представитель ведомства Рютару Ямагиши сообщил, что ему ничего неизвестно о хэштеге glasses ban.

Фото: twitter.com

 

Темы очки работа запрет япония женщины компании
Актуальная аналитика
Новости Украины
НАТО не до Украины - быть бы живу
Ваше здоровье
Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать
Здоровье
Болезнью Фабри чаще страдают мужчины из-за наличия одной Х-хромосомы
Новости Все >
В Японии женщинам запретили носить очки на работе
В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней
Моуринью предложил "Баварии" свою кандидатуру
Москвичам напомнили о сроке уплаты налогов на имущество
"Спартак" начал сотрудничество с клубом второй Бундеслиги
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках "Барселоны"
Илон Маск рассказал о сроках создания колонии на Марсе
Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Российские баскетбольные клубы среди лидеров по бюджету в Европе
ВШЭ требует извинений от назвавшего русский язык "клоачным" профессора
Последние материалы
В Японии женщинам запретили носить очки на работе
НАТО не до Украины - быть бы живу
Тростниковый сахар — почему его не стоит покупать
В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней
Болезнью Фабри чаще страдают мужчины из-за наличия одной Х-хромосомы
Ари и "Спартак": драки, деньги, рекорды
Ударим шлагбаумом по передвижению и правам человека
9 ноября: "Пивной" путч, Берлинская стена и опальный маршал
Ответы на самые популярные вопросы о Римской армии
Моуринью предложил "Баварии" свою кандидатуру
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Евросоюз
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Общество
Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова
Любовь Степушова Может ли Россия стать сверхдержавой Любовь Степушова Василий Амирджанов Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет Василий Амирджанов Соломон Соловьев Вампиры добрые, вампиры злые - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Илон Маск рассказал о сроках создания колонии на Марсе
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Илон Маск рассказал о сроках создания колонии на Марсе
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
ВШЭ требует извинений от назвавшего русский язык "клоачным" профессора
Депутат Госдумы: рождаемости мешает Интернет
Американские исследователи впервые за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ
Депутат Госдумы: рождаемости мешает Интернет
Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Эксперты США рассказали о преимуществах России в военной сфере
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ