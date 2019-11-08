В Японии женщинам запретили носить очки на работе

В Японии в некоторых компаниях начали вводить дресс-код, согласно которому сотрудницам запрещено носить очки. Японки пытаются бороться с дискриминацией, но власти считают, что в существующем порядке нет никакой проблемы, сообщает Blomberg.

Женщины уже запустили хештег glasses ban (запрет на очки).

Одна из женщин рассказала, что ее на бывшей работе ее руководитель говорил ей, что клиентам не нравится, когда продавцы носят очки. Другая сотрудница пожаловалась, что начальник заставлял ее носить линзы, несмотря на то инфекционное заболевание глаз, из-за чего ей приходилось "терпеть боль".

Банри Янаги, сотрудник страховой компании в Токио, считает, странным разрешать мужчинам носить очки, а женщинам - нет.

В марте японки выступали против обязательного макияжа на работе.

В июне началось движение #KuToo, направленное против обязательного ношения обуви на каблуках в офисе. Фраза KuToo сочетает в себе два японских слова: "обувь" и "боль".

Минтруд Японии заявляет, что никаких изменений в японских правилах, регулирующих дресс-код, не было. Представитель ведомства Рютару Ямагиши сообщил, что ему ничего неизвестно о хэштеге glasses ban.

Фото: twitter.com