Герой России Липовой: расстрел в Забайкалье — пиар на крови

На сегодняшний день ситуация с расстрелом солдат в Забайкалье используется для дискредитации отечественной армии.

Об этом заявил председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"Трагедия в Забайкалье сегодня используется с целью дискредитации российской армии. Тем, кто устраивает кампании в защиту Рамиля Шамсутдинова, наплевать на чувства родителей, потерявших своих сыновей. И этот циничный пиар на смертях, я уверен, наше общество однозначно осудит", — сказал Липовой.

По его мнению, слова Шамсутдинова о якобы боязни изнасилования являются подсказкой адвокатов, которые используют эту ситуацию "для пиара на крови". Как считает Липовой, таким образом солдат решил "выкрутиться и уйти от ответственности".

"Никто не мешал ему озвучить эту версию сразу после совершения преступления. И сейчас, вместо того чтобы раскаяться, он, с подачи своих защитников, начинает сваливать вину на своих жертв, выдумывая новые обстоятельства дела, и ему плевать, что у убитых им людей остались семьи", — цитирует слова Липового РИА Новости.

Генерал-майор осудил попытки оправдать действия Шамсутдинова. Он добавил, что отец солдата должен не заступаться за сына, а просить прощения у родных его жертв.

"Признание Шамсутдинова в том, что двух человек он убил случайно, подтверждает тот факт, что он умышленно стрелял без разбора во всех, кого видел, и что жертв могло бы быть еще больше. Он откровенно признается в том, что не раскаивается в своих действиях. О смерти двоих он сожалеет, а об остальных — нет", — отметил военный.

Читайте также:

"Офицеры России" будут помогать родственникам жертв Шамсутдинова

Фото: oficery. ru