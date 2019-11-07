Малахов раскрыл размер самого большого гонорара за участие в ток-шоу

Популярный телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак ответил на большое количество животрепещущих вопросов.

Один из вопросов касался системы выплаты гонораров за участие в ток-шоу. По словам ведущего, многим людям телеканал действительно вынужден платить деньги за съмки.

Так, большую сумму денег за участие в ток-шоу заплатили Сергею Звереву. Тогда он согласился прийти и рассказать об усыновленном им мальчике.

Самый большой гонорар за участие в ток-шоу Малахова получил артист Эммануил Виторган. За первое интервью после рождения ребенка он взял 1,8 миллиона рублей.

Также Малахов рассказал о нашумевшем скандале с Дианой Шурыгиной. По словам Малахова, она согласилась принять участие в его ток-шоу всего 10 тысяч рублей.

Фото: twitter.com