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Источник Правда.Ру

Малахов раскрыл размер самого большого гонорара за участие в ток-шоу

Общество print

Популярный телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак ответил на большое количество животрепещущих вопросов.

Один из вопросов касался системы выплаты гонораров за участие в ток-шоу. По словам ведущего, многим людям телеканал действительно вынужден платить деньги за съмки.

Так, большую сумму денег за участие в ток-шоу заплатили Сергею Звереву. Тогда он согласился прийти и рассказать об усыновленном им мальчике.

Самый большой гонорар за участие в ток-шоу Малахова получил артист Эммануил Виторган. За первое интервью после рождения ребенка он взял 1,8 миллиона рублей.

Также Малахов рассказал о нашумевшем скандале с Дианой Шурыгиной.  По словам Малахова, она согласилась принять участие  в его ток-шоу всего 10 тысяч рублей.

Фото: twitter.com

Темы ток-шоу гонорары телеведущий андрей малахов
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