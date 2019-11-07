Исследование: средний класс является самым закредитованным в России

Специалисты холдинга "Ромир" провели исследование, в результате которого выяснилось, что чаще всего берут кредиты россияне со средними доходами.

Население со средними доходами является наиболее закредитованным и уязвимым.

Специалисты "Ромир" проанализировали данные потребления 15 000 домохозяйств из 220 российских городов. 89% домохозяйств со средним уровнем дохода постоянно пользуется кредитными картами. 22% представителей среднего класса имеют автокредит, а 20% выплачивают кредит на неотложные нужды.

Что касается лиц с низким доходом, то у них самая высокая доля ипотеки (7,9%).

По данным специалистов, с одной стороны, представители среднего класса быстра приобретают автомобили или делают другие крупные покупки, а с другой они более чувствительны к любым изменениям в сфере экономики.

Фото: twitter.com