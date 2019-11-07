Субмарины получат укрытия, защищающие от ядерного удара

Российские субмарины будут снабжены уникальными бронированными укрытиями, оборудованными системами подачи воды, электроэнергии и пара. Эти доки могут защитить подводные лодки от бомб, ракет и даже от ядерного удара.

Возведение доков планируется уже в этом году. Их возведение будет вестись на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. Затем их начнут строить в районе Североморска.

Строительство доков ведется с тем расчетом, чтобы в субмарину можно было быстро загрузить ракеты и торпеды и в случае необходимости отремонтировать.

Обычно укрытия строятся так, чтобы в них можно было в короткие сроки восстановить боеготовность субмарины.

Фото: twitter.com