В Совфеде нашли решение проблемы нехватки учителей и врачей

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением по поводу решения проблемы дефицита врачей и учителей в регионах РФ. Он заявил, что решением данного вопроса является целевой набор.

Он напомнил, что на следующий год планируется увеличить финансирование здравоохранения и образования. По статистике учителя в возрасте от 22 до 25 лет составляют всего 5,5%. Это связано с тем, что у них высокая нагрузка и маленькая зарплата.

Помочь решить проблему нехватки врачей и учителей поможет целевой набор. Студент, который получил образование за счет бюджета, будет получать "целевой договор", по которому он должен будет отработать по выбранной специальности в определенном месте.

Фото: twitter.com