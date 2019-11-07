Путина попросили проконтролировать расследование забайкальской трагедии

Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о расстреле солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым сослуживцев.

Обращение опубликовано на сайте организации.

В публикации подробно описываются действия тюменского призывника непосредственно перед тем, как он открыл стрельбу из автомата по людям, а также утверждается, что в российской армии имеют место неуставные отношения.

"Молодые ребята, пришедшие в армию служить своей Родине, сталкиваясь с "дедовщиной", вынуждены защищать свою честь и достоинство, и здесь нужно очень серьёзно разобраться, что служит почвой для существующей "дедовщины" в российской армии. Налицо провалы в воспитательной работе", — говорится в обращении Резяпова.

Он добавил, что неуставные отношения напрямую связаны с самим устройством военной службы, поэтому система нуждается в "серьезных изменениях".

В конце Ильдар Резяпов попросил Владимира Путина взять под личный контроль расследование трагедии, а также провести проверку всех воинских частей страны на предмет неуставных отношений. К этой работе, по мнению политика, нужно привлечь Совет по правам человека при президенте.

Напомним, что трагедия в забайкальской воинской части произошла 25 октября. Солдат — срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. 8 человек погибли. В Кремле трагедию в Забайкалье никак не прокомментировали. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это не вопросы президента".

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Фото: veteransrussian. ru