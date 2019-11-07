Политолог тонко потроллил украинцев, борющихся с русским языком

Вытравить из украинского обихода русский язык не просто очень сложно, а практически невозможно. Несмотря на проводимую властями политику дискриминации русскоговорящих.

Такое мнение озвучил российский политолог Сергей Судаков, написав сообщение в своем Telegram-канале.

По его словам, совсем скоро наступит время, когда главный лозунг властей, принимающих так называемые "языковые законы" — "мова по над усе", - станет абсолютно "нерабочим".

На незаданный вопрос "почему?" Судаков ответил анекдотом "по теме":

"Зимой на Украине резко возрастает число людей, говорящих по-русски.

— А в чем причина?

— Гололед".

"Но если без шуток, — говорит политолог, — то борьбу с русским языком на Украине нельзя назвать очень успешной. К примеру, во Львове уличный музыкант довел до белого каления местных националистов, исполнив песню на русском языке. От бессилья радикалы разбили гитару, на которой играл музыкант. В львовской ультраправой организации "Сокол" этот инцидент назвали "профилактикой".

Подробнее об инциденте читайте в материале Правда. ру.

Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Под ним подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке: песни, литературные произведения, фильмы, сериалы, театральные постановки. Однако, как писала Правда. ру, украинские шоумены жалуются на русификацию Львова.

Фото: twitter.com