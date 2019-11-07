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Источник Правда.Ру

Председатель комитета солдатских матерей смещена с поста

Общество print

 Флера Салиховская лишилась поста председателя общественной организации из-за позиции по делу Шамсутдинова.

Как следует из заявления, размещенного в группе Комитета солдатских матерей России в соцсети "ВКонтакте", мнение членов организации "кардинально не совпадает" с мнением экс-председателя Флеры Салиховской, о том, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев не из-за дедовщины и угрозы изнасилования, а из-за компьютерных игр и интернета.

В заявлении сказано, что Комитет твердо стоит на той позиции, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены. "Что послужило поводом для совершения преступления, мы достоверно сообщить не можем, но не отрицаем, что данным поводом могли послужить неуставные отношения в различных их проявлениях", — написали в соцсети представители организации.

Заместитель главы организации Андрей Курочкин заявил изданию "База", что Салиховскую разжаловали из председателей на собрании Комитета. Однако формально ее полномочия не прекращены, поскольку документы еще не ушли в Минюст.

Сама Салиховская заявила изданию, что продолжает работать председателем и не считает, что ее "кто-то снял". Она также рассказала, что слова про интернет и компьютерные игры высказал психиатр, а она просто их поддержала, считая, что игры могли стать одной из составляющих факторов преступления одновременно с тем, что на Шамсутдинова давили морально.

Напомним, что срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в забайкальской воинской части. Погибли восемь человек.

 

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Фото: vk. com (Комитет солдатских матерей)

Темы забайкалье шамсутдинов причины трагедии флера салиховская общественная организация комитет солдатских матерей
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