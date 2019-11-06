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Источник Правда.Ру

Рядовой Шамсутдинов рассказал о причине убийства сослуживцев

Общество print

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в Забайкалье, дал показания следствию. Он утверждает, что военнослужащие угрожали "опустить" его. Далее Шамсутдинов рассказал о произволе, который в отношении него совершали сослуживцы.

У срочника отобрали мобильный телефон сразу после того, как он поступил на службу. Но он не рассказывал об этом родителям. Вместе этого солдат сохранил сим-карту, чтобы вставлять её в телефоны сослуживцев и изредка звонить домой. Шамсутдинов также утверждает, что у него периодически отнимали деньги.

В тот день, когда солдат устроил стрельбу по сослуживцам, его обещали "опустить".

"Так и сказали. Просто предупредили, что после караула изнасилуют. Жаловаться? Кому? Смешно звучит. Там некому было сообщать, потому что офицеры меня и избивали. Сначала хотел убежать, но везде всё закрыто. Не знал, что делать", - пояснил военнослужащий.

Шамсутдинов добавил, что помимо него "опускали" и других солдатов, но в тот день очередь дошла до него.

Темы стрельба забайкалье солдат-срочник рамиль шамсутдинов
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