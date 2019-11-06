Куратор мусорной реформы ушел в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Владимира Логинова, занимавшего пост заместителя министра природы и экологии. Об этом сообщили РИА Новости. Другое источник - РБК утверждает, что Логинов написал заявление об отставке по собственному желанию, а глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал его.

Владимир Логинов был назначен на пост замминистра природы и экологии в ноябре 2018 года. В его компетенцию входил контроль сферы переработки отходов. После его увольнения, ведомство направило в правительство кандидатуру на роль куратора мусорной реформы. Помимо самой мусорной реформы новому куратору придется взять на себя контроль программ "Чистая страна", "Чистый воздух", и по охране Байкала.