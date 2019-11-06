Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране

За последние два года доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, увеличилась за последние два года с 42 до 59%. Такие результаты показывает совместное исследование "Левада-центра" и Московского центра Карнеги. 8% выступили против перемен и 31% посчитали, что перемены нужны, но незначительные.

53% опрошенных считают, что решительные изменения в стране возможны только при полном изменении политической системы. Около 34% респондентов согласились пойти на изменения при существовании текущей политической системы.

На 9% снизилось количество россиян, которые считали, что Владимир Путин может предложить эффективный план преобразования страны. Исследование показывает, что жители России ожидают от власти, что она предпримет конкретные действия для распределения доходов в их пользу.