75% жителей России не сделали пенсионных накоплений

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей России, чтобы определить степень их подготовки к пенсии. Результаты опроса показали, что около 75% жителей крупных городов не откладывают средства на будущую пенсию. Примечательно, что те, кто все-таки откладывают сбережения на пенсию выбирают для этой цели депозиты и ценные бумаги.

Только 8,3% сообщили, что регулярно откладывают деньги для жизни после выхода на пенсию. Около 16% утверждают, что откладывают на пенсию "периодически", когда появляются свободные деньги. Ещё 40% опрошенных рассказали, что хотели бы откладывать на пенсию, но не имеют такой возможности.