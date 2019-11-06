Общественники: в забайкальской трагедии виноваты компьютерные игры

В расстреле военнослужащих в воинской части в Забайкалье, который устроил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, виноваты компьютерные игры и система воспитания, заявили представители общественных организаций "Офицеры России" и "Комитет солдатских матерей".

Председатель Комитета солдатских матерей Флера Салиховская предложила "закрыть интернет".

"Интернет надо закрывать, где-то блокировать", — сказала она. Салиховская признала наличие дедовщины в российских воинских частях, но отметила, что в основном речь идет о вымогательствах контрактниками материальных ценностей у срочников, передает "Коммерсант". "Когда я задаю им вопрос по поводу взаимоотношений, они отвечают: "Мы же мужики". То есть мужская компания регулируется своими правилами жизни", — объяснила она.

Лидер "Офицеров России" Сергей Липовой считает, что Шамсутдинов заранее спланировал преступление. "Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания", — заявил он.

Напомним, что, как писала Правда. ру, 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Одни эксперты посчитали, что причиной трагедии могла быть дедовщина в воинской части. Другие увидели в ней проявление системных проблем в российской армии. Комиссия Минобороны пришла к выводу, что срочник таким образом "разрешил" конфликт с одним из офицеров. О том, что Шамсутдинов "склонен к оказанию физического воздействия на других" заранее предупреждали военные психологи.

Происшествие послужило поводом дискуссии в обществе, разделившемся на два лагеря: одни считают Шамсутдинова жертвой, другие — убийцей. Подробнее читайте в материалах Правда. ру.

Фото: vk.com