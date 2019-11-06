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Источник Правда.Ру

В больнице Миасса санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Общество print

 Очередной громкий скандал, связанный с больницей, разразился вчера. На этот раз в соцсети был выложен видеоролик, снятый в стационаре города Миасс.

На видеозаписи женщина без одежды с грязным лицом, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, сидит на кровати в палате, куда заходит уборщица. На полу видны лужи. Уборщица выносит из палаты грязное покрывало. Затем берет тряпку, полощет ее в тазу с грязной водой, после чего протирает ею лицо пациентки. Та сопротивляется. Запись, вероятно, ведет соседка по палате, которая возмущается поведением пациентки.

На ролик быстро отреагировали в региональном Минздраве. "Главврач городской больницы №2 Денис Маханьков будет уволен за инцидент с нянечкой, которая грубо обошлась с пациенткой, вытерев ей лицо тряпкой" — написала на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, курирующая социальный блок в правительстве региона.

"Когда экономика, а не качество оказания медицинской помощи ставятся во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, — пишет Гехт. — Грубые нарушения очевидны, завтра в Миасс выезжает комиссия минздрава. Увольнение — вот лучшая прививка от равнодушия и безответственности".

Впрочем, в самом медицинском учреждении ролик назвали фейковым и пояснили, что свою работу делала нянечка, а не уборщица. Лицо пациентке протирали тканевым материалом однократного применения. За грубые слова, которыми сопровождалась "процедура", нянечку пообещали наказать.

Сам главврач Маханьков заявил, что администрация больницы намерена подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

Фото: fb.com

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