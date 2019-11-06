В скандале вокруг школы, где унизили ребенка, разбирается полиция

Мэрия Новосибирска инициировала проверку в школе №183 после инцидента с восьмилетней воспитанницей, на унижение которой пожаловались ее близкие.

Член родительского комитета класса не позволила ребенку, как рассказала вчера Правда. ру, сесть за стол со всеми детьми на чаепитии, поскольку мама девочки не сдала деньги на нужды класса.

"На данный момент отдел образования администрации Кировского района проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Взята объяснительная с директора, но какие-либо выводы будут сделаны по результатам проверки", — сообщает Тайга. инфо со ссылкой на пресс-секретаря мэра Новосибирска Глеба Черепанова.

Нашлись люди, которые встали на защиту женщины, обвиненной в некорректном поведении по отношению к ребенку. Они утверждают, что девочка неправильно поняла слова взрослой женщины. И даже говорят, что на мать ребенка написано заявление о клевете.

Напомним, конфликт произошел в новосибирской школе №183 и стал достоянием широкой общественности после того, как близкие ребенка описали ситуацию в пабликах соцсетей.

В ГУ МВД по Новосибирской области сказали, что полиция действительно проводит проверку, но по заявлению матери ребенка. Школа, в свою очередь, начала "собственное педагогическое расследование".

Директор школы Наталья Пермякова пояснила, что уже "провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства".

"Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды. Это было желание родителей собрать деньги на проведение праздника", — сообщила глава учреждения.

К слову, по данным, полученным в ходе опроса, проведенного агентством «Михайлов и Партнёры. Аналитика», почти 60% российских школьников сталкивались с буллингом. На проблему неоднократно, как писала ранее Правда.ру, обращали внимание общественности детские омбутсмены.

Правда, до инцидента в новосибирской школе, унижение дети испытывали со стороны одноклассников.

Фото: vk.com "Инцидент Новосибирск"