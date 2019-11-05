100-килограммовая девушка ушла с работы, чтобы объедаться перед камерой

22-летняя британка ушла с работы, чтобы заняться новым прибыльным увлечением - проводить трансляции в интернете, в процессе которых она объедается перед камерой. Это странное увлечение появилось в Южной Корее.

До этого девушка по имени Чарна Роули работала администратором, но потом она решила больше времени уделять стримам, во время которых она потребляет пищу. Чарна заказывает блюда из "Макдоналдса", пиццу, суши, китайскую еду, затем она садится перед камерой, и съедает все это перед десятками тысяч зрителей.

Стоит отметить, что это довольно прибыльное занятие: зрители переводят британке деньги, на которые она и живет.

В настоящее время Чарни Роули проводит по два стрима в неделю, но планирует посвятить этому занятию больше времени. Мать девушки сначала не принимала всерьез новую "работу" Чарны, но когда поняла, что так ее дочь может вести более подходящий для нее образ жизни, смирилась.

У Чарны есть молодой человек, который тоже участвует в ее трансляциях, чтобы съесть что-нибудь завалявшееся. По словам девушки, у нее довольно непростое занятие, ей постоянно приходится поддерживать себя в форме, так как за эфир она наедает за эфир по 5500 калорий. Чтобы поддерживать свой вес в пределах 100 кг, она 4 раза в неделю занимается в спортзале.

Фото: youtube.com