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Источник Правда.Ру

В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции

Общество » Семья print

Россиянина Дениса Лисова вместе с тремя дочерьми - Алисой, Серафимой и Софьей задержали в аэропорту Варшавы.

Лисов пытался вывезти детей из Польши в Москву. До этого они проживали в Швеции.

В 2017 году мать девочек тяжело заболела, ее положили в больницу. Шведские власти решили, что отец не справится с уходом за детьми, и передали девочек в приемную семью мусульман.

3 ноября Денис Лисов с дочерьми приехал в Москву, а сейчас он планирует выехать в Хабаровск.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой  Анны Кузнецовой, все вопросы, связанные с переездом семьи в Хабаровск, уже решены. В Хабаровске семью Лисовых встретят, им помогут оформить все необходимые документы.

Также семье помогут в решении жилищного вопроса, так как у Дениса небольшая квартиру, когда он в ней жил, он еще не был отцом троих детей. Также Денису помогут с трудоустройством, а девочек устроят в детские сады и школу.

Адвокат семьи Бабкен Ханзадян напомнил, что Лисову сейчас грозит уголовная ответственность. В Швеции Денис объявлен в розыск, поэтому, если он появится в какой-либо стране, кроме России или Польши, то у него возникнут уголовные проблемы.

Фото: twitter.com

Темы дети семья швеция розыск хабаровск денис лисов
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