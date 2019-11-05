Опрос ВЦИОМ: день народного единства — праздник того, чего нет

Накануне 4 ноября ВЦИОМ провел масштабный опрос жителей страны. 54% респондентов заявили, что стране отсутствует народное единство.

Согласно опубликованным результатам опроса, 30% принявших в нем участие ответили, что в стране "каждый сам за себя", 21% считают, что "народ живет в нищете", 10% заявили, что "нет единой цели, идеи, патриотизма, сплоченности".

По мнению большинства респондентов, единству в российском обществе мешают большие противоречия между богатыми и бедными.

К слову, статистика подтверждает значительное расслоение в доходах россиян. Причем, в последние годы оно даже выше, чем в начале 2000-х.

Об отсутствии в стране народного единства чаще всего говорят жители Москвы, Санкт-Петербурга (59%) и городов с населением свыше 500 тыс. человек (56-62%).

При этом столицу традиционно недолюбливают в других городах России. 56% опрошенных — из-за того, что в Москву стекаются материальные ресурсы со всей страны, 24% считают жителей столицы слишком высокомерными, 12% — ленивыми, а 8% опрошенных заявили, что москвичи не любят людей из других регионов.

Однако, несмотря на такие мнения, 67% участников исследования сами выразили желание переехать в Москву, поскольку столица предоставляет "новые возможности".

Нет в нашем обществе единства и по другим важным для жизни вопросам.

Так, например, оказалось, что россияне подвержены мигрантофобии — негативном отношении к миграции и к трудовым мигрантам. 55% считают невозможным равноправие полов в различных сферах жизни.

И лишь 39% россиян нейтрально относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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Фото: postila.ru