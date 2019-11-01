Получится ли бойкот-2019 у московских таксистов

В начале декабря московские таксисты планируют устроить забастовку-бойкот против служб такси - чтобы повысить свой доход. Ориентировочно, акция намечена на 3-4 декабря.

Причины забастовки, как и предыдущих аналогичных таксистских бойкотов (они случались уже неоднократно и не только в столице) довольно стандартные. Это слишком маленькая выручка, слишком большая комиссия агрегатора, низкие тарифы и как итог невозможность нормально зарабатывать при весьма существенных нагрузках (заработать можно только за 12-16 часов "смены").

Требования, которые выдвигаются организаторами бойкота таксистов следующие: повышение тарифов для пассажиров, снижение комиссии агрегаторов, отмена "фиксированной цены" проезда.

Пока непонятно, насколько масштабной будет бойкот таксистов,. Однако, в этом контексте весьма интересно мнение пассажиров. В частности, телеграм-канал "Бюро ИКС. Городской транспорт" появилось интервью постоянного клиента такси. Который, кстати, с самого начала признаёт, что таксисты сейчас работают в тяжелых условиях (и пишет, что всегда оставляет таксистам хорошие чаевые).

Как подчеркнул пассажир, "понимаю, насколько тяжело вы зарабатываете свои деньги и насколько паскудные условия создала "уберизация" и агрегаторы. Так что не обижайтесь, если вам не понравится то, что я напишу".

Однако, по его мнению, "бойкот от таксистов в Москве не взлетит", поскольку "у нас слишком огромный город, чтобы произошел "невывоз" и слишком много тех, кто все равно повезет.

Вот в маленьком городе — да, бойкот бы сработал. При отсутствии машин народ вспомнил бы телефоны диспетчерских и мужики бы поехали по их ценам (ну или выпили стакан и закусили капустой-огурчиком, сказав себе "ничего, потерпим, но агрегаторов загнобим")".

Также, по мнению постоянного клиента такси, отдельным фактором того, что бойкот не сработает, станут таксисты-мигранты: "они сами по себе испытывают прессинг. Для них каждый день работы может быть последним. Они не поддержат бойкот. А доля мигрантов в такси весьма высока". К тому же, всегда есть фактор диаспоры, где глава диаспоры может сказать своё веское слово.

Еще один фактор — это возможный ответ агрегаторов и операторов, которые могут объявить различные бонусы для тех, кто будет работать в дни забастовки, а также "агрегаторы включат в городе бесплатные смены или повышенные коэффициенты — везде, кроме мест забастовок. Разошлют всем оповещения "выходите на линию, мы дарим вам…".

Плюс объявят какие-нибудь еще плюшки — и условный забастовщик, понимая, что может привезти сегодня домой не 2-3, а 5-6 тысяч чистыми поедет возить. Таких будет очень много".

Также, постоянный пассажир предположил и примерную численность бойкота, "что будет в столице? Если я не ошибаюсь, около 40000 сейчас действующих разрешений, на линии значит тысяч 20 водителей ежедневно. Вряд ли кто-то сможет убедить всех (или хотя бы 10 000 человек) не работать, а бастовать". И поэтому, по его мнению, бойкот большинство операторов и агрегаторов такси попросту "не заметят". Впрочем, в цифрах машин на линии он ошибается - ежедневно в столице ездят около 60 000 машин такси.

Ну, а если машины бастующих будут создавать проблемы на улицах города, то есть риск попасть под статью, что совершенно никому не нужно, а уж тем более водителям такси.

Впрочем, свой монолог клиент такси закончил довольно интересными соображениями о том, что водительскому сообществу необходимо свое политическое представительство: "Что делать? Партию таксистов, чтобы как минимум голос из-за руля был слышен СМИ через Думу. Нормальный глобальный профсоюз, а на 100 маленьких. Встречаться с дептрансом, агрегаторами, говорить с пассажирами (не убеждая их платить 1000 только по факту посадки — не пройдет), депутатами, журналистами".

Параллельно, кстати, канал "Рай и МКАД" провел опрос среди своих читателей о том, поддерживают ли они инициативу таксистов с забастовкой.

И, как оказалось, в массе своей не поддерживают. Около 49% респондентов выбрали варианты ответов "пусть работают, и так дорого, там одни мигранты", еще 15% выразили безразличие по поводу грядущей забастовки, при условии сохранения доступности поездок.

Одним словом, обыкновенные пассажиры хотят, чтобы таксисты "молчали в тряпочку и возили", причем еще дешевле - примерно, как общественный транспорт. Неудивительно, что только 15% опрошенных в той или иной форме высказались в поддержку таксистов, которые собираются бастовать.

Впрочем, в телеграм-канале "Небожена" уже опубликовано расхожее мнение о бойкоте. "Таксисты хотят заблокировать нам Москву и требуют поднять цены на их услуги. То есть, они хотят для нас, пассажиров, сделать эту услугу менее доступной. К уже существующим фиганутым коэффициентам добавить себе денежек, создав социальную напряжённость в городе и шантажируя власть, чтобы та насильно вытащила бабло из наших карманов",- делятся авторы.

Они добавляют, что чистая прибыль среднего таксиста в Москве - 65 тысяч рублей в месяц.

"Много это или мало? Если мало, идите найдите себе другую работу. Или повысьте свою квалификацию. Или станьте дальнобоем. Куча вариантов есть. Почему мы, пассажиры, должны платить вам больше? С каких пирогов?",- спрашивают в канале.

Напомним, что ранее СМИ публиковали расследования - сколько в месяц реально зарабатывают водители такси, выкладывающие в чатах фотографии своего дохода в 5-10 тысяч рублей в день, 50 тысяч рублей в неделю и 150-500 тысяч рублей в месяц.