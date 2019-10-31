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Источник Правда.Ру

В стаж безработных женщин предложили включать время ухода за ребенком

Общество print

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, заявила о том, что нужно включать в трудовой стаж время, которое безработная женщина посвящает уходу за ребенком.

По словам омбудсмена, будет справедливо, если женщина даже не никогда не работала, но она занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то это время тоже должно входить в трудовой стаж. 

По словам Москальковой, данная инициатива будет касаться всех женщин.

Омбудсмен добавила, что самое главное, что данное предложение имеет поддержку председателя правительства.

Ранее Минтруд РФ одобрил инициативу об увеличении до 3 лет периода ухода за ребенком, который входит в страховой стаж при назначении пенсии.

Фото: twitter.com

Темы пенсия женщины общество омбудсмен трудовой стаж уход за ребенком татьяна москалькова
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