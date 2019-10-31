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Источник Правда.Ру

Какие нововведения ждут россиян с 1 ноября

Общество print

В начале нового календарного месяца в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве.

С начала месяца в России начнется переход на так называемый суверенный интернет, о котором говорят с начала лета. Как уточняли разработчики инициативы, его цель - сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций. Особо подчеркивалось, что обычные пользователи перемен даже не заметят.

С 1 ноября усложнится жизнь владельцев микрокредитных организаций: им запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Туроператоры больше не смогут организовывать паломнические туры. Теперь это законодательно закрепленная прерогатива религиозных организаций.

Обязательной станет установка тахографов на грузовых автомобилях, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 т. Напомним, что ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юрлиц.

Для тех, кто не знает: тахограф нужен, контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта и таким образом снизить риск переработок и переутомления за рулем, которое потенциально может стать причиной ДТП.

Будут добавлены дополнительные преференции для иммигрантов: частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Например, будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР и тех, кто получил высшее образование в России.

Автовладельцам перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) - теперь документ будет существовать только в электронном виде. Нововведение касается в первую очередь новых автомобилей - менять ранее выданные бумажные документы на машину владельцам не потребуется.

 

 

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